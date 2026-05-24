Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
İstanbul'dan bayram tatili için Sinop'a giden ailenin bulunduğu otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolunda devrildi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Sinop'un Durağan ilçesine giden Arif T. idaresindeki 34 KT 4723 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolunun Kırışoğlu köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Arif T, eşi Sevil T. ile çocukları Osman T. (10) ve Hamza T. (12) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu