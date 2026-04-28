Kastamonu'da ortaokulu öğrencileri Erasmus+ projesi kapsamında Slovenya'ya gitti

Kastamonu Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında Slovenya'ya gitti.

Kastamonu Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında Slovenya'ya gitti.

"Bilim için Üreten, Kültür için Keşfeden, Dünya ile Bütünleşen Öğrenciler" adlı Erasmus+ projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı.

Proje kapsamında öğrenci ve öğretmenlerden oluşan ekip, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Osnovna sola Nove Jarse okulunda planlanan eğitim faaliyetlerine katıldı.

Okul müdürü Halit Özden, yaptığı açıklamada, öğrenciler ve öğretmenler için verimli, öğretici ve unutulmaz bir uluslararası öğrenme deneyimi olduğunu belirerek, Şehit Şerife Bacı Ortaokulu'nun Erasmus+ projeleri aracılığıyla öğrencilerini akademik, sosyal ve kültürel açıdan desteklemeye ve uluslararası deneyimlerle buluşturmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sefa Eradan
