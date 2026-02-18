Haberler

Kastamonu'da okul koridorları ramazan için süslendi

Güncelleme:
Kastamonu Merkez Ortaokulu ve Kastamonu Anaokulu öğrencileri, Ramazan öncesinde okullarını ramazan temalı süslemelerle donattı. Öğrenciler davul çalıp maniler okudu, semazen gösterisi yaptı. Okul müdürü Demirci, Ramazanın manevi değerlerinin önemine vurgu yaptı.

Kastamonu'da ramazan öncesinde okullarda koridorlar öğrenciler tarafından süslendi.

Bu kapsamda Kastamonu Merkez Ortaokulu ve Kastamonu Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okul koridorlarını ramazan temalı süslemelerle donattı.

Öğrenciler davul çalıp maniler okudu, semazen gösterisi yaptı.

Kastamonu Merkez Ortaokulu Müdürü Şükrü Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın manevi değerleri pekiştirdiğini söyledi.

Ramazanın öneminden bahseden Demirci, "Maarif modelimizin kalbi olarak sayabileceğimiz 'köklerden geleceğe' anlayışımız bu ayın ruhuyla örtüşüyor. Çocuklarımız milli ve manevi değerlerine bağlı, kültürümüze bağlı, inançlarına bağlı oldukları sürece geleceğimizi daha güvenli inşa ederler. Ramazan ayı çocuklarımıza sabrı, empatiyi ve yardımlaşmayı, ahlaki değerleri de tekrar hatırlatıp tekrar pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Demirci, öğretmen ve öğrencilerin büyük bir heyecanla koridorları süslediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kastamonu Merkez Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Selim Baltacıoğlu, ramazanı bu şekilde karşılamanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Ramazanı bu şekilde karşılamak bizi çok mutlu etti. Öğretmenlerimize süslemelerde yardım ettik. Çok da eğlendik." dedi.

Öğrencilerden Ömer Ürün ise ramazan ayının gelmesinden dolayı heyecanlı olduğunu kaydederek, "Burayı süslerken hocalarımıza yardım ettik. En sevdiğim detay ay ve yıldız oldu. Ramazan boyunca oruç tutmayı planlıyorum." diye konuştu.

