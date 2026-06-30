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Kastamonu'da silahla oğlunu öldüren sanığa 17 yıl 1 ay hapis cezası

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Kastamonu'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren Hüseyin Ç., 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren sanık, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklu yargılanan Hüseyin Ç. ile avukatı katıldı.

Hüseyin Ç, duruşmadaki savunmasında, oğlunu öldürecek bir baba olmadığını belirterek, "Çok üzgünüm. Hangi baba oğlunu öldürmek ister, hangi baba oğlunun kötü olmasını ister. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında altsoya karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Hüseyin Ç'yi, "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, daha sonra haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi. Heyet ayrıca, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da sanığın 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

???Kastamonu'nun Kuyluş köyünde 8 Kasım 2025'te oğlu Önder Ç. (42) ile arasında çıkan tartışmada Hüseyin Ç, tabancayla ateş ederek oğlunu öldürmüştü. Gözaltına alınan Hüseyin Ç. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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