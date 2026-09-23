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Kastamonu'da narkotik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, silah ele geçirildi

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Kastamonu'da narkotik ve istihbarat ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresindeki aramada bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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