Kastamonu'da kontrolden çıkan minibüs korkuluklara yan yattı, sürücü yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da Saraçlar Mahallesi'nde kontrolden çıkan minibüs, sitenin istinat duvarına çarpıp apartman önündeki yaklaşık 10 metre derinliğindeki boşluğa yöneldi. Korkuluklara yan yatarak duran minibüsün sürücüsü yaralandı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kastamonu'da kontrolden çıkan minibüsün apartman önündeki yaklaşık 10 metre derinliğindeki boşluğa devrilmesini demir korkuluklar engelledi, sürücü yaralandı.
Satı Hakan P. idaresindeki 37 BM 157 plakalı minibüs, Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir sitenin istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle apartman önündeki yaklaşık 10 metre derinliğindeki boşluğa doğru yönelen minibüs, demir korkulukların üzerine yan yatarak durdu.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüs, boşluğa devrilme riskine karşı bir süre halatla itfaiye aracına bağlanarak sabitlendi.
Araç, çekicinin gelmesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.