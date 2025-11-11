Haberler

Kastamonu'da Kayıp Çocuk Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür kayıp olan 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cesedi dere yatağında bulundu. Anne Huriye Helvacı'nın arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadının 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'ya ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağında bulundu.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı, sinyal frekansının geldiği yönü tespit ederek aramaların bu bölgede yoğunlaşmasını sağladı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.

Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı.

Ekiplerce şelale tabanında ulaşılan cesette yapılan ilk incelemeye göre, çocuğun kayıp baş üstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Başsavcılık, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini bildirdi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 2 Kasım'dan itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için yürütülen çalışmalarda saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldığı, anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmalarının ise sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
