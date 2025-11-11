Kastamonu'da Kaybolan 5 Yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın Cesedi Bulundu

(ANKARA) - Kastamonu Valiliği, Bozkurt ilçesine bağlı Köseali Köyü'nde 2 Kasım'da annesi Huriye Helvacı ile birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

Kastamonu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 2 Kasım 2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11 Kasım 2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali Köyü'ndeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir."