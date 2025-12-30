Kastamonu'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı; 616 köy yolu kapalı
Kastamonu'da 4 gündür süren kar yağışı sonucu 616 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yollar için kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
KASTAMONU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 616 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu'da 4 gündür aralıklı olarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, 616 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan toplam 6 bin 432 kilometrelik köy yolu ağında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
