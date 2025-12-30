Kastamonu'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı; 616 köy yolu kapalı

KASTAMONU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 616 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da 4 gündür aralıklı olarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, 616 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan toplam 6 bin 432 kilometrelik köy yolu ağında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.