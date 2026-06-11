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Kastamonu'da göçük altında kalan işçi öldü

Kastamonu'da göçük altında kalan işçi öldü
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Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında 5 metre derinliğindeki çukurda göçük altında kalan 19 yaşındaki işçi Şükrü Arslan, yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ölü olarak çıkarıldı.

KASTAMONU'da kanalizasyon çalışması sırasında girdiği çukurda oluşan göçük altında kalan işçi Şükrü Arslan (19), öldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kastamonu'nun Örencik Köyü Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışmasını yapan taşeron firmada çalışan Şükrü Arslan, 5 metre derinliğindeki çukurda meydana gelen göçük nedeniyle toprak yığını altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiye ulaşabilmek için yoğun bir çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından göçük altında kalan Şükrü Arslan'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şükrü Arslan'ın cansız bedeni çıkarılırken bölgede toplanan yakınları gözyaşı döktü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzlem Kan:

küçük bir çocuk daha hayatını kaybetti, böyle göçükler filan hep oluyor ama işte birisi yapıyor mu yani

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Haber YorumlarıAhmet Belek:

bu tür iş kazaları ne yazık ki hala devam ediyor işyerlerinde temel güvenlik standartlarına uyulmuyor taşeron sisteminde de işçi hakları ve iş güvenliği yeterince korunmuyor bu trajik olaylar nasıl engelleneceğine dair ciddi adımlar atılması gerek

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Haber YorumlarıCeyhan Bozkır:

ya 19 yaşında çok genç yahu çok üzücü bu haber be benim de aynı yaşlarda arkadaşlar var nasıl oluyor böyle birden canı çıkıvermiş çok kötü işte emeğini satanlar için ne hiçbir güvenlik önlemi yok mu

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