Haberler

Kastamonu'da Cide-Doğanyurt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu'da Cide-Doğanyurt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide-Doğanyurt kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım durdu. Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Kastamonu'da Cide-Doğanyurt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alayazı köyü Arapderesi mevkisinde son günlerde etkili yağışların ardından heyelan oldu.

Heyelan nedeniyle Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda bozulma meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri de yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle trafiğin alternatif köy yollarından sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti