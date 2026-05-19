Haberler

Kastamonu'da 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağanak altında gerçekleştirilen yürüyüşe komandolar da eşlik etti

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için katılımcılar Kışla Parkı'nda toplandı. Daha sonra buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Sağanak altında gerçekleştirilen yürüyüşe Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği de eşlik etti.

Komandolar, "En büyük Türk, Atatürk", "Vatan sana canım feda", "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla yürüdü.

Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Etkinliğe, Kastamonu Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi

İsrail ordusu, kendi rezilliğini itiraf etti! Resmen çare bulamıyorlar
ATAK helikopterleri, Efes-2026'da hedefleri vurdu

Efes 2026'da nefes kesen anlar! Hedefi 12'den vurdu
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü
Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir

Dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamıyor
Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu

Göreve iade edilen teğmenin üniforması ikinci kez çıkarılıyor
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza