Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Tosya'da, İ.Ş. ve E.Ö.İ'ye ait 3 ev ve iş yerinde uyuşturucu arama köpeği "Valör"ün de katıldığı aramalarda 176 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, 22 fişek ve 2 muşta ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title