KASTAMONU - Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KASTAMONU - Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

AA - Ümit Yorulmaz - Güncel
 - Güncelleme:

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Fevzi Karahan idaresindeki 06 FR 0875 plakalı taş yüklü kamyon, Bozkurt girişinde devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ve itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Sürücü Karahan, Bozkurt Devlet Hastanesine sevk edildi

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı kaza yerine gelerek kaza hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Kaza nedeniyle kapatılan yol, kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

AA / Ümit Yorulmaz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title