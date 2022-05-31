KASTAMONU - Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Haberler

KASTAMONU - Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
AA - Ümit Yorulmaz - Güncel
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Fevzi Karahan idaresindeki 06 FR 0875 plakalı taş yüklü kamyon, Bozkurt girişinde devrildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ve itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Sürücü Karahan, Bozkurt Devlet Hastanesine sevk edildi
Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı kaza yerine gelerek kaza hakkında ekiplerden bilgi aldı.
Kaza nedeniyle kapatılan yol, kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
AA / Ümit Yorulmaz - Güncel