Kastamonu'da devlet korumasındaki çocuklar için kurabiye yaptılar

Kastamonu'da şehit ve gazi aileleri ile özel gereksinimli bireyler, "Sevgiyle pişen kurabiyeler kalpten kalbe iyilik" sloganıyla Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için kurabiye hazırladı.

"İyilik Var" hareketinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş öncülüğünde Türkiye genelinde hayata geçirilmesinin ardından Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda şehit ve gazi aileleri ile özel gereksinimli bireyler ve aileleri Mutlu Kafe'de bir araya geldi.

Katılımcılar, birbirinden farklı şekillerdeki kurabiyeleri hazırladıktan sonra üzerlerine "İyilik var" yazdı. Pişirilen kurabiyeler daha sonra devlet korumasındaki çocuklara ikram edildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi Üyesi Emel Bayar, "Sevgi Evleri'ndeki çocuklarımıza kendi ellerimizle kurabiyeler hazırladık, onlara anne sevgisini hissettirmek amacıyla. Onlar çok mutlu oldular. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu olduk ve projede olmaktan çok mutlu hissettik. Tüm şehit ve gazi annelerimizle beraber 'Dünyayı iyilik kurtaracak' diyoruz." diye konuştu.

"Bu projeyi duyduğumuzda annelerimiz ve çocuklarımız koşarak geldi"

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da dernek olarak işlettikleri Mutlu Kafe'nin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Sevgi Evleri'nde kalan çocukların buradakilerin de evladı olduğunu vurgulayan Boyraz, "Bu projeyi duyduğumuzda annelerimiz ve çocuklarımız koşarak geldi. Özellikle şehit ve gazi yakınlarımız bugün bir arada olmaktan çok mutlu. Bizler de onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Emek veren, söz söyleyen herkese teşekkür ediyoruz. İyilik varsa biz de varız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA