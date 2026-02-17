Haberler

Taşköprü'de ramazan öncesi camilerde temizlik yapıldı

Güncelleme:
Taşköprü ilçesindeki camiler, ramazan ayı öncesinde belediye ekipleri tarafından hijyen standartlarına uygun olarak detaylı bir şekilde temizlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, temizlik çalışmalarının ramazan boyunca devam edeceğini belirtti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yaklaşan ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde temizlik yapıldı.

Belediye ekipleri tarafından cami içleri, halılar, şadırvanlar ve ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlenirken, hijyen standartlarının en üst seviyede tutulmasına özen gösterildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğine dikkati çekerek, ilçe genelindeki tüm camilerin özenle temizlendiğini söyledi.

Ramazan boyunca da temizlik faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayan Arslan, mübarek ayın Taşköprü'ye ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
