Kastamonu'da baharda yağan kar Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı ve çevresi, mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah saatlerinde Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi, Ilgaz Dağı'nın milli park bölgesi ile 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkilerinde kar yağışı yoğunlaştı.

Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü.

Yol üzerindeki ormanlık alanlar ilkbaharda beyaza büründü.

Vatandaşlar, kar yağışının ardından oluşan manzarayı cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Kar yağışının devam ettiği bölge dronla havadan görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı kara yolunu kullanan sürücü Muhammed Ali Kaş, AA muhabirine, mayıs ayında güneşi beklerken yeniden kar yağışının etkili olmaya başladığını söyledi.

Çok güzel manzaralara denk geldiklerini anlatan Kaş, "Tam kısa kollu giyecekken tekrar montlarımızı üzerimize geçirdik. Bunda da vardır bir hayır diyoruz. Çok güzel manzaralar yakaladık. Her zaman güzel Kastamonu'muz ama kar yağınca, üzerine beyaz örtü gelince daha bir albenisi oluyor Ilgaz'ımızın, Kastamonu'muzun." dedi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
