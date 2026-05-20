Haberler

Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Fatma Demir hayatını kaybetti. Ahırda 15 büyükbaş ve 100'den fazla küçükbaş hayvan bulunurken, 50'den fazla küçükbaş hayvan telef oldu.

Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde Zeki Demir'e ait ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altında kalan Zeki Demir'in eşi Fatma Demir, ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Göçüğün meydana geldiği ahırda 15 büyükbaş ile 100'den fazla küçükbaş hayvan olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 1 büyükbaş ile 50'den fazla küçükbaş hayvan, enkaz altında telef oldu.

Köydeki vatandaşlardan Bayram İnce, gazetecilere, Zeki Demir'in akrabası olduğunu belirterek, "Yaralıyı çıkardık. Hayvanlarının ölüsünü, sağlamını çıkardık. Bir buzağı ölmüş, gerisini kurtardık. Ahır üç katlı ahşap bina. Çürüdüğü için göçmüş. 50'den fazla küçükbaş hayvan telef oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı

Maymunla öpüşmek başına iş açtı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen oldu!
46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti

46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti
İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor

Sektörü sarsan karar! Otomotiv devi Türkiye'den resmen çekiliyor
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Piyasaları sarsacak haber doğrulandı! Zamanlama dikkat çekici