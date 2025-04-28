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Kastamonu'da 85 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kastamonu'da 85 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Kastamonu'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şahizer Ergün, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları tarafından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen Ergün'ün cesedi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polisi, Ergün'ün uzun süredir ölü olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kastamonu'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Budamış Mahallesi Doğakent Sitesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Şahizer Ergün'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yakınlarıyla eve gelen itfaiye ekipleri, 6. kattaki pencereyi kırarak içeri girdi.

Ergün'ü yerde hareketsiz halde bulan itfaiye ekipleri, durumu polise bildirdi.

İncelemenin ardından Ergün'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ergün'ün dairesinin kapısında 22 Nisan'da bırakılan posta tebligatını bulan polis ekipleri, o tarihten önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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