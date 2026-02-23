Haberler

Kastamonu'da 2025 yılında 81 kamu binası yangın risklerine karşı denetlendi

Kastamonu'da 2025 yılında 81 kamu binası, Kamu Kurumları Yangın Denetim Komisyonu tarafından denetlendi. Denetimler, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinasyonunda ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımlarıyla oluşturulan komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, komisyonun, 2025 yılında yaptığı çalışmalar kapsamında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 11 öğrenci yurdu, 2 huzurevi, 3 engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi, 18 kamu misafirhanesi ve 47 kamu hizmet binası olmak üzere 81 yapının yangın riskleri ve alınması gereken tedbirler açısından denetlendiği aktarıldı.

Can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla denetimlerin 2026 yılında da titizlikle sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
