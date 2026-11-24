Kastamonu'da 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu İl Jandarma ekiplerinin genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele çalışması kapsamında ikametlerde yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, tabanca şarjörü ve 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele çalışması yapıldı.
Bu kapsamda ikametlerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, tabanca şarjörü, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA