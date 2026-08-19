Kastamonu'da Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
Kastamonu'da jandarma ekiplerince 5 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da jandarma ekiplerince 5 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca şarjörü, 171 tabanca fişeği ve 58 boş kovan ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA