Kastamonu'da 5 ilçede fırtına çatıları uçurdu, rüzgar 116 kilometreye ulaştı

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Kastamonu'nun 5 ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod uyarısı verdiği kentin Cide, İnebolu, Doğanyurt, Bozkurt ve Abana ilçelerinde fırtına etkili oldu.

İlçelerde rüzgarın hızı saatte 116 kilometreye ulaştı.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar yollara devrildi, bazı evlerin de çatısı uçtu.

İnebolu'da 2, Doğanyurt'ta ve Abana'da birer ağaç devrildi. Cide'de 3, Bozkurt'ta ve Doğanyurt'ta birer evin çatısı uçtu.

Bazı köylerde fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi. Başkent EDAŞ ekipleri hasar gören enerji nakil hatlarının onarımı için çalışma başlattı.

Sel ve fırtınayla mücadele için 224 personel, 81 iş makinesi ve 11 aracın fırtınanın yaşandığı ilçelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Cide ilçesinde aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.

Karadeniz'e ulaşan çamurlu su nedeniyle ilçenin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Kaynak: AA