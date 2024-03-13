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Kastamonu'da 4 Katlı Binada Çıkan Yangında Bir Kişi Yaralandı

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Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir kişi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan binanın son katında sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri evde bulunan Nihat Kartal'ı kurtarırken, yangını da söndürdü.

Dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kartal, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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