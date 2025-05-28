Kastamonu'da 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da 4 Firari Hükümlü Yakalandı
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Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.G. ve "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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