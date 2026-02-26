Kastamonu'da 30 bin 867 kaçak hayvansal ilaç ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezinde faturasız ve ilaç takip sistemi kaydı bulunmayan veteriner ilaçlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 2 ikamet ve iş yerindeki aramada, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirilen 30 bin 867 hayvansal ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.