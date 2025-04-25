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Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolunda Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu-Çatalzeytin Kara Yolunda Heyelan Çalışmaları Devam Ediyor
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Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda 13 Nisan'da meydana gelen heyelan sonrası çalışmalara devam ediliyor. Ekipler, çöken kısımda yoğun bir şekilde çalışırken, ulaşım alternatif yollarla sağlanıyor.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu- Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çöken yaklaşık 40 metrelik kısımda çalışma yürütüyor. Kara yolunda ulaşım, çöken kısmın hemen üst tarafında ekipler tarafından açılan tali yoldan sağlanıyor.

Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü kara yolunda zaman zaman etkili olan sağanak, çalışmaları zorlaştırıyor.

Yoldaki çalışmanın yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA / Elif Erdoğdu Hamarat - Güncel
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