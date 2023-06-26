Kasksız 3 kişinin tehlikeli motosiklet yolculuğu
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Maltepe D-100 Karayolu'nda motosiklete binen kasksız 3 kişinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde motosiklete kask takmadan binen 3 kişi trafikte hızla ilerledi. Tehliye aldırış etmeden ilerleyen 3 kişi trafiktekiler tarafından görüntülendi. Motosiklettekiler bir süre sonra gözden kayboldu.
Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde motosiklete kask takmadan binen 3 kişi trafikte hızla ilerledi. Tehliye aldırış etmeden ilerleyen 3 kişi trafiktekiler tarafından görüntülendi. Motosiklettekiler bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel