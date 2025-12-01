Kasapoğlu Paralimpik Sporcular ve Aileleriyle Bir Araya Geldi

KASAPOĞLU PARALİMPİK SPORCULAR VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir programı kapsamında paralimpik sporcular ve aileleri ile Halkapınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda bir araya geldi. Kasapoğlu, sporcu ve aileleri ile görüşüp sohbet etti. Daha sonra yüzen sporcuları izledi. Aile ve sporcularla görüşen Kasapoğlu, daha sonra yüzme havuzundan ayrıldı.

Haber-Kamera: Yağmur Öngün-Tekin Gürbulak/İzmir,