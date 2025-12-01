Haberler

Kasapoğlu Paralimpik Sporcular ve Aileleriyle Bir Araya Geldi

Güncelleme:
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de paralimpik sporcular ve aileleriyle buluştu, onlarla sohbet etti ve yüzme havuzunda sporcuları izledi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir programı kapsamında paralimpik sporcular ve aileleri ile Halkapınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda bir araya geldi. Kasapoğlu, sporcu ve aileleri ile görüşüp sohbet etti. Daha sonra yüzen sporcuları izledi. Aile ve sporcularla görüşen Kasapoğlu, daha sonra yüzme havuzundan ayrıldı.

