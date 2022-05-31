Kasapoğlu: "Gençlerimizin emrindeyiz, emrinde olmaya da devam edeceğiz" - Haberler

Kasapoğlu: "Gençlerimizin emrindeyiz, emrinde olmaya da devam edeceğiz"
AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışı alanına gelişi Açılış kurdelesinin kesimi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofis açılışına katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışı alanına gelişi
Açılış kurdelesinin kesimi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofis açılışına katıldı.
AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel