Kasapoğlu: "Gençlerimizin emrindeyiz, emrinde olmaya da devam edeceğiz" - Haberler

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Kasapoğlu: "Gençlerimizin emrindeyiz, emrinde olmaya da devam edeceğiz"

AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışı alanına gelişi Açılış kurdelesinin kesimi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofis açılışına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışı alanına gelişi

Açılış kurdelesinin kesimi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofis açılışına katıldı.

AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

Gazi Üniversitesi Mehmet Kasapoğlu Güncel Haberler

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