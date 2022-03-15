"Kasaba Doktoru" Yakında TRT 1 Ekranlarında Başlıyor

FATİH, İSTANBUL (Bültenler) - TRT 1'in kısa bir süre önce çekimleri başlayan yeni dizisi 'Kasaba Doktoru" yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çekimleri tüm hızıyla devam eden "Kasaba Doktoru" dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlanırken dizi setinden de ilk kareler paylaşıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtım, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

Oyuncu kadrosunda; Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever'in rol aldığı, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Kasaba Doktoru", farklı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranların yeni favorisi olacak.

Üç idealist doktorun hikayesi

İlk tanıtımı yayınlanan "Kasaba Doktoru"nda, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınacak. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

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