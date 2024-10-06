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Kaş'taki Süleyman Çavuş Camisi Restorasyonu Eleştirildi

Kaş'taki Süleyman Çavuş Camisi Restorasyonu Eleştirildi
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Antalya'nın Kaş ilçesinde 1932 yılında inşa edilen Süleyman Çavuş Camisi'nin restorasyonunda orijinal kök boyalar yerine altın varak kullanıldığı ve birçok yanlış uygulamanın yapıldığı ortaya çıktı. Antalya Valiliği, hatalı uygulamalar nedeniyle ödeme yapılmayacağını açıkladı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 1932 yılında yapılan Süleyman Çavuş Camisi'nin Kaş Belediyesi tarafından yapılan restorasyonunda, orijinal kök boyalar yerine altın varak kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca minare dış cephesinin, taş taklidi dekorla kaplandığı belirlendi.

Kaş ilçesindeki Süleyman Çavuş Camisi, 1932 yılında Kaşlı hayırsever Süleyman Çavuş lakaplı, Süleyman Yıldırım tarafından yaptırıldı. Cumhuriyet Dönemi, taş ve ahşap mimari tarzının önemli örneklerinden olan tek minareli cami, Birinci Derecede Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı konumunda. Antalya Valiliği'nin kültür varlıkları ödeneğinden 3 milyon 144 bin TL'lik tahsisle Kaş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Süleyman Çavuş Camisi restorasyonunda, yanlış uygulamalar yapıldığı ortaya çıktı. Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekiplerince yapılan restorasyondaki hatalara ilişkin Antalya Valiliği'ne bağlı dönemin Taşınmaz Kültür Varlıkları birim sorumlusu koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram tarafından teknik rapor hazırlandı. Teknik raporda, yanlış uygulamalar tek tek vurgulandı.

PROJEDE SIVALI, UYGULAMADA SIVASIZ

Teknik raporun ilk maddesinde, cami dış duvarının onaylı restorasyon projesinde sıvalı iken uygulamada tescilli yapı dış duvarının sıvasız teşhir edildiği kaydedildi. Minare yapısının dış cephesinde ise mevcut camiyle bütünlük sağlaması için minare dış sıvasına taş taklidi yapay dekoratif duvar kağıdı algısı uyandıracak şekilde farklı bir kaplama ve sıva metodu kullanıldığı ifade edildi.

VALİLİK ÖDEME YAPMAYACAK

Raporda ayrıca orijinal kök boyaların silinip, yerine altın varak kalem işinin projede öngörülmediği, yapılan uygulamanın neden yapıldığının bilinmediği kaydedildi. Uygulamanın yüklenici ve denetim elemanları tasarrufunda yapıldığı belirtilerek, kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanımı kapsamında valilik tarafından bu uygulamaya yönelik ödeme yapılamayacağı, hatalı uygulamadan kaynaklı sökümü ve temizliği gerektirecek çalışmalara da ödeme yapılmayacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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