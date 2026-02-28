Kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı

Kaş Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi.

Genel Cerrahi uzmanları Doç. Dr. Umut Gündüz ve Dr. Saim Berçin tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın göğüs boşluğuna ilerlemiş olan mide, yeniden karın boşluğuna alınarak diyaframdaki fıtık onarıldı.

Hastaya aynı seansta reflü cerrahisi uygulandı. Böylece hem anatomik bozukluk giderildi hem de hastanın reflü şikayetlerinin önüne geçildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından hasta, operasyon sonrası ilk gün sorunsuz şekilde beslenmeye başladı. Genel durumu iyi olan hasta, kısa sürede taburcu edildi.

Başhekim Opr. Dr. Ömer Erkam Arslan, ameliyatın Kaş Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Arslan, ameliyatı yapan Doç. Dr. Umut Gündüz, Dr. Saim Berçin ve ekibine teşekkür etti.