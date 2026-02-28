Haberler

Kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı

Kaş'ta kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaş Devlet Hastanesi, kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyat, göğüs boşluğuna ilerlemiş olan midenin karın boşluğuna alınmasıyla başarıyla tamamlandı. Hastaya aynı seansta reflü cerrahisi uygulandı ve hasta kısa sürede taburcu edildi.

Kaş Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle mide fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi.

Genel Cerrahi uzmanları Doç. Dr. Umut Gündüz ve Dr. Saim Berçin tarafından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın göğüs boşluğuna ilerlemiş olan mide, yeniden karın boşluğuna alınarak diyaframdaki fıtık onarıldı.

Hastaya aynı seansta reflü cerrahisi uygulandı. Böylece hem anatomik bozukluk giderildi hem de hastanın reflü şikayetlerinin önüne geçildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından hasta, operasyon sonrası ilk gün sorunsuz şekilde beslenmeye başladı. Genel durumu iyi olan hasta, kısa sürede taburcu edildi.

Başhekim Opr. Dr. Ömer Erkam Arslan, ameliyatın Kaş Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Arslan, ameliyatı yapan Doç. Dr. Umut Gündüz, Dr. Saim Berçin ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Talip Demirci
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu

İran'ın vurduğu ülkede son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay

Dünkü maça damag vuran olay
Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi