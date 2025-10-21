Kartepe Teleferiği Sonbahar Manzaralarıyla Ziyaretçilerini Bekliyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren Kartepe Teleferiği, Samanlı Dağları'nın yamaçlarında sonbaharın sarı, kırmızı ve yeşil tonlarını 360 derecelik açıyla izleme imkanı sunuyor.

Türkiye'nin iki istasyon arasındaki kesintisiz en uzun hattı özelliğini taşıyan 4 bin 832 metre uzunluğundaki teleferik sistemi, ziyaretçilerine aynı anda göl, dağ ve deniz manzarasını bir arada sunan tek teleferik hattı olarak öne çıkıyor.

Kartepe Teleferiği, 334 metre rakımlı Derbent'ten 1423 metre yükseklikteki Kuzuyayla Tabiat Parkı'na 14 ila 22 dakika arasında değişen bir yolculukla ulaşımı sağlıyor.

Cam duvarlı geniş kabinleriyle yolcularına 360 derecelik görüş açısı sunan hat, sonbaharda meşe, kestane, dişbudak, çınar, akçaağaç ve kayın ağaçlarının yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl renklerinin iç içe geçtiği eşsiz bir doğa tablosunu gözler önüne seriyor.

"Ağaçlara dokunmadan tasarlandı

Hattın işletmesini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark'ın genel müdürü Serhan Çatal, AA muhabirine, Kocaeli'nin yarım asırlık hayali olan teleferiğin Mart 2024'te hizmete girdiğini hatırlattı.

Çatal, çevreci bir anlayışla hayata geçirilen projenin tamamen ormanlık alana kurulduğunu, teleferiğin imalatını yaparken ağaç kesilmediğini, ağaçların üzerinden götürerek tasarımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Teleferiğin yılın 4 mevsimi ayrı bir seyir zevki sunduğuna değinen Çatal, "Ziyaretçiler hattın 8'inci direğine geldiklerinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin panoramik manzarasını seyrediyorlar. Yukarıya çıktıklarında ise doğayla baş başa kalabilecekleri Kuzuyayla Tabiat Parkı'na ulaşıyorlar. Çocuklar için aktivite alanları, dinlenme ve yeme-içme tesisleriyle her mevsim unutulmaz bir deneyim sunuyoruz." diye konuştu.

Çatal, teleferiğin 3 farklı hız senaryosuyla işletildiğini anlatarak, yolculuğun yoğunluk ve hava koşullarına göre 14 ila 22 dakika sürdüğünü ifade etti.

Gerek Kocaeli'deki gerek diğer illerdeki vatandaşların ve yabancı turistlerin teleferiğe ilgisinin giderek arttığını aktaran Çatal, "Sonbahardaki renk geçişleriyle büyüleyici manzaralar sunan teleferiğimiz var. Özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu çok oluyor. Hafta içlerinde de turist ağırlıklı olarak çalıştığımız teleferiğimiz var." ifadelerini kullandı.