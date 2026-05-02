Kartepe beyaza büründü

KOCAELİ'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan Kartepe, mayıs ayının ikinci gününde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ile dün kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan ve kara yoluyla İstanbul'a 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe de kar yağışıyla beyaza büründü. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Kartepe otel yolu ile Pazarçayı Sultaniye köy yolunda yoğunlaştırdı. Ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması için 3 kar küreme aracı ve 7 personelle 24 saati aşkın süredir aralıksız tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.

