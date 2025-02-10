Kartepe'de Evlilik Öncesi Eğitim Programı Protokolü İmzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında Kartepe Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.???????

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolünü Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu imza altına aldı.

Kocaman, protokol kapsamında çiftlerin evliliğe daha sağlam temel atabilmeleri için etkinlik ve eğitim programlarını ortaklaşa hayata geçireceklerini söyledi.

Tüylüoğlu da programın sadece dünyaevine girmeye hazırlanan çiftlere değil, aynı zamanda bu konuda bilinçlenmek isteyen tüm vatandaşlara yönelik hizmet sunacağını kaydetti.

Çiftlerin program sayesinde birbirini daha iyi tanıma fırsatı bulacağını vurgulayan Tüylüoğlu, "Aynı zamanda gerçekçi beklentiler oluşturmalarını, etkili iletişim becerileri geliştirmelerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkmayı öğrenmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Böylece evliliklerinin sağlam ve sağlıklı temel üzerinde başlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kartepe'de zabıta fırınları denetlendi

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, özellikle ekmek hamur terazilerinin uygunluk kontrolleri yapıldı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, ilçe genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, fırınların ardından diğer meslek gruplarında denetimlere devam edeceklerini kaydetti.