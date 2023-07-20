Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, vatandaşların mutlu günlerinde yanlarında oluyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, nikah törenleri ve sünnet cemiyetlerine katılarak, vatandaşların mutlu günlerinde yanlarında oluyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, vatandaşların mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Başkan Kocaman, çocukların sünnet cemiyetine katılarak tebrik etti ve çeşitli hediyeler verdi. Evlenen çiftleri de yalnız bırakmayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerin nikahlarını kıydı. Çiftleri tebrik eden Başkan Kocaman, hediyelerini de takdim etti. - KOCAELİ