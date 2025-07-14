Kartalkaya'daki Yangında Yönetici Emir Aras'ın Kurtuluş Anları Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sırasında otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras'ın, eşi ve çocuğuyla birlikte oteli terk ederkenki anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Yangın anında hiçbir koridor kapısını çalmadığı ve etrafındakilere haber vermeden kaçtığı belirtildi.

1) KARTALKAYA'DA YÖNETİCİLERİN OTELİ TERK ETTİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

EMİN ARAS'IN EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA OTELİ TERK ETTİĞİ ANLARA AİT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kartalkaya Grand Kartal Otelde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sırasında otelde bulunan otelin sahibi Halit Ergül'ün damadı ve aynı zamanda genel müdür olan Emir Aras'ın yangın sırasında odasından eşi ve çocuğuyla birlikte çıkarak kurtulduğu anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Aras'ın yangın anında önce kapıya çıkarak koridora koştuğu sonrasında geri dönerek eşi Elif Aras ve çocuğunu alarak koridordan hızla uzaklaştığı anlar otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Aras'ın koridorda giderken hiç kimseye haber vermediği ve hiç bir kapıyı çalmadığı ayrıca koridora çıkarak etrafa bakan bir kadın müşteriye de bir şey söylemeden yanından uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar

Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişiyi ölüme böyle götürmüşler: 'Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim' dediler

Otel müdüründen 78 kişiyi ölüme götüren talimat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.