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Kartal'da Yağış Nedeniyle Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi

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Kartal'da etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen asfalt yüklü kamyon devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü kazada yara almadı.

Kartal'da etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda asfalt yüklü kamyon devrildi.

TEM Samandıra bağlantı yolu Yakacık ayrımında ilerleyen 34 BEN 381 plakalı kamyonun sürücü Hakkı B, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybetti.

Asfalt yüklü kamyon devrildi, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aracından çıkarılan sürücü kazada yara almadı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, bazı araçlar da birbirlerine hafif şekilde çarptı.

Ekipler, kamyonu yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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