KARTAL'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

KARTAL'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası ile araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Saray Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan motosiklet ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası ile otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişinin yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı