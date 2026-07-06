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Kartal'da metruk binada kadın cesedi bulundu

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Kartal Cevizli Mahallesi'ndeki metruk bir binada hareketsiz yatan bir kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerince bulundu. Kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, ceset inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kartal'da metruk binada kadın cesedi bulundu.

Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'taki tek katlı metruk binada bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği henüz öğrenilemeyen kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk
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