Kartal'da Kayıp Şahıs İnşaat Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu
Kartal'da 4 gündür kayıp olan Müslüm Gedik, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu. Dalgıç polisler tarafından çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kartal'da bir süredir kayıp olarak aranan kişi, inşaattaki asansör boşluğunda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, 4 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Müslüm Gedik'i arama çalışması yürüttü.
Gedik, Esentepe Mahallesi Hazal Sokak'ta inşaat halindeki 6 katlı binanın asansör boşluğunda oluşan su birikintisinde ölü bulundu.
Dalgıç polisler tarafından çıkarılan ceset, yapılan incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.