Kartal'da Çatlak Kolonlu Bina Tahliye Edildi
Kartal'da kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina, güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Ekipler, binanın mühürlenmesine ve çevresinin kapatılmasına karar verdi.
Kartal'da, kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edildi.
Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 17 daireli 4 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine binaya polis, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bazı eşyalarını alarak binayı boşalttı.
İncelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi.
Binanın çevresi şerit çekilerek kapatılırken, detaylı incelemeler yarın yapılacak.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel