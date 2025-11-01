Haberler

Kartal'da Çatlak Bina Tahliye Edildi ve Mühürlendi

Güncelleme:
Kartal'da bir binanın kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle bina tedbir amaçlı tahliye edildi. 17 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın güvenli bir şekilde boşaltılması için AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi.

KARTAL'da 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilip mühürlendi.

Olay, Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti. Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

title
