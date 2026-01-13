Kartal'da Savcı Hakime Silahla Saldırdı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı M.Ç.K, hakim A.K.'ye silahla ateş ederek yaralanmasına neden oldu. Yaralı hakim hemen hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak adli çalışmalar devam ediyor ve gelişmeler takip ediliyor. Mahkeme çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bu tür olayların önlenmesine yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi.
Murat SOLAK/ Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı M.Ç.K, hakim A.K.'ye silahla ateş etti. Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel