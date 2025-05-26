Karslılar Şifalı Bitki 'Çaşır' Toplamak için Doğaya Çıkıyor

Karslılar Şifalı Bitki 'Çaşır' Toplamak için Doğaya Çıkıyor
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sağlık açısından faydalı olan 'çaşır' bitkisini toplamak için kırsal bölgelerde dağ taş geziyor. Toplanan bu bitki, halk arasında doğal ve sağlıklı beslenme için önem taşıyor.

Karslılar şifalı bitkileri toplamak için dağ taş geziyor

KARS - Karslı vatandaşlar, kırsal bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında "çaşır" olarak bilinen şifalı bitkiyi toplamak için dağ taş demeden geziyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı Köyü arazisinde bir araya gelen vatandaşlar, çaşır topladı. Güneşin altında saatlerce dolaşan vatandaşlar, çaşır toplamak için adeta bir biriyle yarıştı.

Bardaklı köyüne çaşır toplamak için gelen Emrah Selçuk, bitkinin sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirtti. Selçuk, "Kars'ta yaşıyorum. Şimdi Arpaçay Bardaklı köyü arazisindeyiz. Çaşır dediğimiz bitkiyi toplamaya geldik. Bu bitkinin şifalı olduğu yöremizde bilinen bir gerçek. Özellikle şeker hastalığına karşı çok faydalı. Bu nedenle biz de yaz mevsiminde, bu bitkinin çıktığı dönemde doğaya çıkarak topluyoruz ve evde tüketiyoruz" dedi.

Genellikle sabah kahvaltılarında çaşırı tercih ettiklerini belirten Emrah Selçuk, "Doğada bulunan her yeşil bitkinin bir şifası vardır. Çaşır da bunlardan biri. Biz de bu nimeti değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Halk arasında yaygın olarak kullanılan çaşır bitkisi, özellikle doğal ve katkısız beslenmeye önem veren vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGUT KAYA - Güncel
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