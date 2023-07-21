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Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı ve Yalı Mahalleleri Arasındaki Yolu Nazan Öncel Caddesi Olarak Değiştiriyor

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Karşıyaka Belediye Başkanlığı, Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki ortak yol olan 6323. Sokağı Nazan Öncel Caddesi olarak değiştirme kararı aldı. Nazan Öncel, bu kararı Instagram hesabından duyurdu ve başkanı tebrik etti. Şarkıcı Aylin Aslım da habere yorum yaparak sevincini dile getirdi.

Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 19 Aralık 2022 tarihli önergeyle Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki ortak yol olan 6323. Sokağı Nazan Öncel Caddesi olarak değiştirme kararı aldı.

Nazan Öncel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi, verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele keseceğiz" ifadelerini kullandı.

AYLİN ASLIM: ÖNÜNDE GİDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRECEĞİM

Öncel'in paylaşımına yorum yapan şarkıcı Aylin Aslım da "Ah! Ne güzel, ne tatlı, ne de harika bir haber ya! Önünde gidip fotoğraf çekilmek de bir hedef olarak notlarımıza yazılsın şimdi" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Güncel

Nazan Öncel Aylin Aslım Karşıyaka Güncel Haberler

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