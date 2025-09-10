Karşıdan Karşıya Geçen Kadın Darbedildi, Şüpheli Tutuklandı
Sıhhiye'deki Strazburg Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına darbe yapan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili bir kişi serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise 'kasten yaralama' suçundan gözaltına alındı.
(ANKARA) - Sıhhiye'deki Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadını darbeden kişi tutuklandı.
Strazburg Caddesi'nde, bulundukları araçtan inerek, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadının darbedilmesi olayına karışan iki şüpheli gözaltına alınmıştı.
Edinilen bilgiye göre, şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Kaynak: ANKA / Güncel