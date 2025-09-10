Karşıdan Karşıya Geçen Kadın Darbedildi, Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - Sıhhiye'deki Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadını darbeden kişi tutuklandı.

Strazburg Caddesi'nde, bulundukları araçtan inerek, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadının darbedilmesi olayına karışan iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.