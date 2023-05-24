Karşı şeride geçen otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
Güncel Haberler
KONYA'nın Karapınar ilçesinde karşı şeride geçip TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Engin Öğütlü hayatını kaybetti.
KONYA'nın Karapınar ilçesinde karşı şeride geçip TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Engin Öğütlü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Karapınar- Ereğli kara yolu Meke Krater Gölü kavşağında meydana geldi. Ereğli istikametinden Karapınar yönüne giden Engin Öğütlü'nün kullandığı 42 K 7246 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek Mustafa D. (40) yönetimindeki 33 AKA 183 plakalı TIR'a çarpıp takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Engin Öğütlü hayatını kaybetti. Öğütlü'nün cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu - Güncel