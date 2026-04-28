Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve üst aramasında, 2 parça halinde 2,11 gram sentetik uyuşturucu, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan cam aparat ile uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.